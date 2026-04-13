Ausblick: Data Storage legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Data Storage lässt sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Data Storage die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 93,77 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,1 Millionen USD, gegenüber 25,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at