Data Storage Aktie
WKN DE: A3CUH9 / ISIN: US23786R2013
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Data Storage legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Data Storage lässt sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Data Storage die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 93,77 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,1 Millionen USD, gegenüber 25,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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