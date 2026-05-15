Ausblick: Data Storage veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Data Storage stellt am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,340 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Data Storage in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 95,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 8,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,020 USD, gegenüber 2,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at