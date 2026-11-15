Data Storage Aktie

Data Storage ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUH9 / ISIN: US23786R2013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Data Storage zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Data Storage wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Data Storage 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Data Storage 0,4 Millionen USD umsetzen können.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,760 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,5 Millionen USD, gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Data Storage Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Data Storage Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Data Storage Corp Registered Shs 2,81 -4,42% Data Storage Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen