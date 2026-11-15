Data Storage Aktie
WKN DE: A3CUH9 / ISIN: US23786R2013
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Data Storage zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Data Storage wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Data Storage 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Data Storage 0,4 Millionen USD umsetzen können.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,760 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,5 Millionen USD, gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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