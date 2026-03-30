Ausblick: Data Storage zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Data Storage wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Data Storage in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at