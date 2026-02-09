Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Datadog A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Datadog A wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,555 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 918,7 Millionen USD – ein Plus von 24,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 737,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 43 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,68 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

