Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Datadog A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Datadog A wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,555 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 918,7 Millionen USD – ein Plus von 24,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 737,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 43 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,68 Milliarden USD waren.
