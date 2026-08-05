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WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Datadog A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Datadog A präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 38 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,583 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Datadog A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 826,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 41 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 44 Analysten durchschnittlich auf 4,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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