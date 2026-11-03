Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Datadog A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Datadog A wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 40 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,643 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Datadog A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 885,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 42 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 44 Analysten im Durchschnitt 4,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,43 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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