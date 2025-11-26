DataMiners Capital Aktie

DataMiners Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSM1 / ISIN: CA98981L1004

<
26.11.2025 07:01:06

Ausblick: DataMiners Capital legt Quartalsergebnis vor

DataMiners Capital lässt sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DataMiners Capital die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DataMiners Capital 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 17,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 22,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,260 USD aus. Im Vorjahr waren 0,120 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 75,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 74,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

