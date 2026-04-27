Ausblick: DataMiners Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DataMiners Capital veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DataMiners Capital noch 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 10,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 21,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,190 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 64,1 Millionen USD, gegenüber 74,7 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at