Dave & Buster's Entertainment Aktie
WKN DE: A1J5S8 / ISIN: US2383371091
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Dave Busters Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dave Busters Entertainment lädt am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,391 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dave Busters Entertainment 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Dave Busters Entertainment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 555,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 534,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,126 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,13 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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