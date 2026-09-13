Ausblick: Dave Busters Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dave Busters Entertainment gibt am 14.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,180 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dave Busters Entertainment 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Dave Busters Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 556,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 557,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,10 Prozent verringert.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,859 USD, gegenüber -1,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,12 Milliarden USD im Vergleich zu 2,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at