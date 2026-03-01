Dave Aktie

Dave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dave gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dave öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 59,13 Prozent auf 160,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,45 USD, gegenüber 4,19 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 551,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 347,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dave Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Dave Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dave Inc Registered Shs 193,27 0,49% Dave Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
05:52 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen