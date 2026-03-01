Ausblick: Dave gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dave öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 59,13 Prozent auf 160,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,45 USD, gegenüber 4,19 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 551,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 347,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

