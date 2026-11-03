Ausblick: Dave mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dave wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dave im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,34 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 191,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,46 USD, gegenüber 13,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 731,9 Millionen USD im Vergleich zu 554,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net