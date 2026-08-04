Ausblick: Dave stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dave wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,44 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 454,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 29,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 171,1 Millionen USD gegenüber 131,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,96 USD aus. Im Vorjahr waren 13,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 714,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 554,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at