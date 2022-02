Ausblick: DaVita HealthCare Partners stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DaVita HealthCare Partners lässt sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DaVita HealthCare Partners die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DaVita HealthCare Partners ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,91 Milliarden USD gegenüber 2,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,89 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,26 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,55 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at