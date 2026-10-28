Ausblick: DaVita öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DaVita stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,57 USD je Aktie gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

DaVita soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,82 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 14,10 Milliarden USD, gegenüber 13,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at