WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: DaVita präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DaVita lädt am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,24 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DaVita noch 3,09 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,51 Milliarden USD gegenüber 3,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,56 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 13,53 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

