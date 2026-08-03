Ausblick: DaVita präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DaVita stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,38 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DaVita für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,50 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,88 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,84 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at