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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: DaVita präsentiert Quartalsergebnisse

DaVita stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

DaVita soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,17 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,84 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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