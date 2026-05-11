Ausblick: Daewoo Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Securities stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1278,87 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 441,00 KRW je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.904,48 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.939,98 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4165,04 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2680,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 5.418,67 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 8.005,35 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at