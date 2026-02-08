Daewoo Securities Aktie
Ausblick: Daewoo Securities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Daewoo Securities stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 475,20 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daewoo Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 453,00 KRW in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 57,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 879,44 Milliarden KRW gegenüber 2.062,02 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2271,39 KRW, gegenüber 1545,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3.546,09 Milliarden KRW im Vergleich zu 8.423,97 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
