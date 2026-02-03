Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Aktie
Ausblick: Daewoo Shipbuilding Marine Engineering informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 857,43 KRW gegenüber 1873,00 KRW im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten eine Verringerung von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3.402,19 Milliarden KRW gegenüber 3.405,46 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3029,20 KRW im Vergleich zu 1648,00 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 12.886,19 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11.158,98 Milliarden KRW.
