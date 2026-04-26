Ausblick: Daewoo Shipbuilding Marine Engineering veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering äußert sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1054,61 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daewoo Shipbuilding Marine Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 685,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Daewoo Shipbuilding Marine Engineering nach den Prognosen von 15 Analysten 3.320,80 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.279,44 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4488,24 KRW je Aktie, gegenüber 4007,00 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 13.935,61 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 13.047,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at