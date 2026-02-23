Ausblick: Day One Biopharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Day One Biopharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 48,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 67,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 29,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,997 USD, gegenüber -1,020 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 153,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 131,2 Millionen USD generiert wurden.

