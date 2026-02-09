Ausblick: Ddev Plastik lndustries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ddev Plastik lndustries präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,20 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent verringert. Damals waren 4,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,51 Milliarden INR gegenüber 6,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 20,60 INR, gegenüber 17,93 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 28,68 Milliarden INR im Vergleich zu 26,03 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

