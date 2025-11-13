Ddev Plastik lndustries Aktie

Ddev Plastik lndustries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41LBG / ISIN: INE0HR601026

13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ddev Plastik lndustries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ddev Plastik lndustries wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ddev Plastik lndustries 4,32 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,67 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 21,50 INR, gegenüber 17,93 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 29,79 Milliarden INR im Vergleich zu 26,03 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shs 282,60 6,88% Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

