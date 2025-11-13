Ausblick: Ddev Plastik lndustries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ddev Plastik lndustries wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ddev Plastik lndustries 4,32 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,67 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 21,50 INR, gegenüber 17,93 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 29,79 Milliarden INR im Vergleich zu 26,03 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at