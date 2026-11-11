Ddev Plastik lndustries Aktie

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WKN DE: A41LBG / ISIN: INE0HR601026

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ddev Plastik lndustries präsentiert Quartalsergebnisse

Ddev Plastik lndustries wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 6,40 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,66 Prozent erhöht. Damals waren 4,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ddev Plastik lndustries mit einem Umsatz von insgesamt 10,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 54,20 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 24,70 INR je Aktie, gegenüber 19,50 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 35,67 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 29,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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