Ddev Plastik lndustries Aktie
WKN DE: A41LBG / ISIN: INE0HR601026
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ddev Plastik lndustries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ddev Plastik lndustries präsentiert am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 5,00 INR. Dies würde einer Verringerung von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ddev Plastik lndustries 5,04 INR je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,19 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,69 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 24,70 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 19,50 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 35,67 Milliarden INR, gegenüber 29,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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