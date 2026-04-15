Decibel Cannabis Company Aktie
WKN DE: A2P1FS / ISIN: CA2434371001
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15.04.2026 07:01:06
Ausblick: Decibel Cannabis Company legt Quartalsergebnis vor
Decibel Cannabis Company wird am 16.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,003 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Decibel Cannabis Company ein EPS von 0,000 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 31,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 22,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 115,1 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 92,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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