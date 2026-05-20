Decibel Cannabis Company Aktie

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WKN DE: A2P1FS / ISIN: CA2434371001

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Decibel Cannabis Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Decibel Cannabis Company lässt sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Decibel Cannabis Company die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 40,30 Prozent auf 29,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,015 CAD, gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 131,2 Millionen CAD im Vergleich zu 112,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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