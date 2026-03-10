Decisive Dividend Aktie

WKN DE: A2PGY1 / ISIN: CA24345T1003

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Decisive Dividend legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Decisive Dividend äußert sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,108 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Decisive Dividend noch 0,100 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,8 Millionen CAD – ein Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Decisive Dividend 37,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,293 CAD, gegenüber 0,100 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 149,2 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 127,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

