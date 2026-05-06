Ausblick: Decisive Dividend verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Decisive Dividend wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,090 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Decisive Dividend 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Decisive Dividend 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Decisive Dividend 39,2 Millionen CAD umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,377 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,260 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 160,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 152,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at