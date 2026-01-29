Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Deckers Outdoor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Deckers Outdoor lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deckers Outdoor noch 3,00 USD je Aktie eingenommen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent auf 1,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 USD, gegenüber 6,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 5,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.

mehr Nachrichten