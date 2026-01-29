Ausblick: Deckers Outdoor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Deckers Outdoor lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deckers Outdoor noch 3,00 USD je Aktie eingenommen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent auf 1,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 USD, gegenüber 6,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 5,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at