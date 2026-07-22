Ausblick: Deckers Outdoor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Deckers Outdoor gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 964,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Deckers Outdoor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,49 USD, gegenüber 7,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 5,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,45 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at