Ausblick: Deckers Outdoor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deckers Outdoor wird am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,831 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,00 USD je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Deckers Outdoor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,89 USD je Aktie, gegenüber 6,33 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 5,44 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at