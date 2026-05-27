Ausblick: Deepak Fertilisers Petrochemicals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deepak Fertilisers Petrochemicals wird am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 10,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 21,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,67 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Deepak Fertilisers Petrochemicals für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 26,49 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 74,40 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 73,95 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 109,76 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 100,70 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at