Deepak Fertilisers & Petrochemicals Aktie

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WKN DE: A1CTQU / ISIN: INE501A01019

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Deepak Fertilisers Petrochemicals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deepak Fertilisers Petrochemicals äußert sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 27,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Deepak Fertilisers Petrochemicals einen Gewinn von 16,89 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Deepak Fertilisers Petrochemicals nach der Prognose von 1 Analyst 33,64 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,06 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 114,20 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 58,40 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 136,54 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 113,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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