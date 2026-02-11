Ausblick: Deepak Nitrite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deepak Nitrite wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,03 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,45 Milliarden INR gegenüber 19,03 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 44,86 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 51,12 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 79,76 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 80,97 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

