Ausblick: Deepak Nitrite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deepak Nitrite wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Deepak Nitrite im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,20 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,23 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Deepak Nitrite 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,64 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Deepak Nitrite 18,73 Milliarden INR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 59,47 INR je Aktie, gegenüber 40,36 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 92,43 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 77,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at