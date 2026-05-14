Ausblick: Deepak Nitrite veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Deepak Nitrite öffnet am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,92 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deepak Nitrite noch 14,84 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 21,06 Milliarden INR – ein Plus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deepak Nitrite 20,19 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 37,49 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 51,12 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 78,30 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 80,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at