Ausblick: Deere legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deere stellt am 21.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,70 USD je Aktie gegenüber 6,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,48 Prozent auf 11,55 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 18,50 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 41,26 Milliarden USD, gegenüber 45,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at