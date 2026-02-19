Deere Aktie

WKN: 850866 / ISIN: US2441991054

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Deere präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Deere lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Deere in dem im Januar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 7,59 Milliarden USD im Vergleich zu 8,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,72 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 18,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 45,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)

Analysen zu Deere & Co. (John Deere)

Aktien in diesem Artikel

Deere & Co. (John Deere) 561,40 1,32% Deere & Co. (John Deere)

