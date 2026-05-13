Ausblick: DeFi Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DeFi Technologies lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,012 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 CAD je Aktie vermeldet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 22,2 Millionen CAD gegenüber 33,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 34,62 Prozent.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,062 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 97,3 Millionen CAD, gegenüber 106,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at