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WKN DE: A3EQD5 / ISIN: CA2449161025

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: DeFi Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DeFi Technologies präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DeFi Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 60,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,4 Millionen CAD im Vergleich zu 36,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,056 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,250 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 54,0 Millionen CAD, gegenüber 106,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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