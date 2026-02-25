Definitive Healthcare Aktie
Ausblick: Definitive Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Definitive Healthcare wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,061 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Definitive Healthcare ein EPS von -0,510 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Definitive Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 59,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,30 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,244 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -3,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 239,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 252,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
