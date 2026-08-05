Definium Therapeutics Aktie
WKN DE: A420P3 / ISIN: CA24477V1058
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Definium Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Definium Therapeutics wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,541 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,191 USD im Vergleich zu -2,060 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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