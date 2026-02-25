Definium Therapeutics Aktie

Definium Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A420P3 / ISIN: CA24477V1058

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Definium Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Definium Therapeutics gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,484 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,003 USD, gegenüber -1,540 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

