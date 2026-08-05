Delcath Systems Aktie
WKN DE: A2PT5P / ISIN: US24661P8077
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Delcath Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Delcath Systems wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,562 USD, gegenüber 0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 103,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 85,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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