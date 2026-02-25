Delcath Systems Aktie
Ausblick: Delcath Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Delcath Systems stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Delcath Systems noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 36,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,930 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 85,1 Millionen USD, gegenüber 37,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
