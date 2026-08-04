Delek Logistics Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A1J7X0 / ISIN: US24664T1034

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Delek Logistics Partners LP Partnership Units öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delek Logistics Partners LP Partnership Units wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,928 USD aus. Im letzten Jahr hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Delek Logistics Partners LP Partnership Units im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 293,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,20 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,30 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,18 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,01 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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